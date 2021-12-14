РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В микрорайоне Климовск Подольска завершили работы по реконструкции канализационно-насосной станции в Луговом переулке, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе реконструкции заменили 2 насоса сухого типа мощностью 11,5 кВт каждый на 2 насоса по 3,5 кВт. Несмотря на меньшую мощность, новые насосы погружного типа позволили увеличить производительность станции в 1,5 раза. Расчетная мощность станции сегодня – 500-600 куб. м/сутки.

В ходе модернизации КНС также благоустроили территорию рядом. Выровняли территорию грунтом и установили ограждение. Весной планируют озеленить территорию КНС.