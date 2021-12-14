РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. В подмосковном Красногорске разыскивают родственников неизвестного 73-летнего мужчины, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти родственников! Найден неизвестный мужчина, предположительно 73 года, г. Красногорск, МО», - говорится в сообщении.

С 13 декабря мужчина находится в медицинском учреждении Московской области. Называет себя Дмитриев Анатолий Дмитриевич.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Во что был одет – неизвестно.

Мужчина не ориентируется в пространстве.

Информацию о родственниках неизвестного можно сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или по единому номеру спасения 112.