РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 32 279 случаев инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 945 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 616 455 случаев инфицирования. Скончались 11 206 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 550 618 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

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