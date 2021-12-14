РИАМО - 14 дек. Городские службы Москвы проводят уборку территорий столицы от снега. В этой работе задействовали более 70 тыс. специалистов и 10 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Минувшей ночью в Московском регионе прошел сильный снегопад. Выпало 13-15% от месячной нормы осадков. Сугробы выросли до 27 см.

Утром 14 декабря в столице провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, впоследствии там провели противогололедную обработку. Улицы, парковочные места, межквартальные проезды, кровли и выступающие элементы фасадов зданий очищают от снега.

Особый контроль уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным учреждениям.

В Москве задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, а также бригад ручной уборки. Весь собранный в городе снег вывозится на снегоплавильни. Всего работает 56 таких стационарных пунктов.