РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Держатели «Пушкинских карт» могут до 20 декабря купить билеты на шесть спектаклей и концертов в КПЦ «Дубровицы» Подольска, которые пройдут с 18 декабря 2021 года по 26 марта 2022 года, сообщает администрация округа.

На сегодняшний день в Подмосковье оформлено более 145 тыс. «Пушкинских карт». Это второй показатель среди регионов России. Накануне Нового года у держателей карт еще есть возможность приобрести билеты на культурные мероприятия. В Московской области в программе участвуют 65 учреждений. Это 31 Дом культуры, 16 театров, 14 музеев, 3 концертные организации и 1 библиотека. Для покупки доступны билеты на 700 событий. На территории городского округа Подольск в программе участвует КПЦ «Дубровицы».

В программу входят не только государственные, но и частные музеи, например, музей «Арт-Макет» и Музей советского детства. Планируется, что участником станет АО «Крокус Интернэшнл».

20 декабря – последний день покупки билетов по «Пушкинской карте». После этого остаточный баланс 2021 года сгорит. В 2022 году лимит карты увеличат с 3 до 5 тыс. рублей.

Купить билет нужно до 20 декабря, а мероприятие может состояться даже в следующем году. Например, в КПЦ «Дубровицы» 18 декабря можно посетить спектакль «Когда ангелы шутят», новогоднюю сказку «В снежном царстве, в жарком государстве» и концерт «От классики до джаза» 25 декабря, концертную программу «Птица певчая» 29 января.

Также можно приобрести билет на концерт «Музыка внутри» группы «Заряд» с вокалистом Николаем Косоруковым на 4 февраля и концерт джазовой музыки Heart and soul певицы и композитора Тессы Сутер из США 26 марта 2022 года.

На официальном сайте программы размещена афиша мероприятий, приобрести билеты на которые можно по «Пушкинской карте».