РИАМО - 14 дек. В текущем году площадь раскопок в столице составила свыше 11,5 тыс. кв. м, всего были обнаружены рекордные 275 тыс. артефактов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как уточнил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов, более 15 тыс. артефактов — это индивидуальные находки.

«Это связано с тем, что в этом году были не просто археологические наблюдения, а полноценные раскопки на нескольких значимых площадках — улицах Ильинке, Сретенке, Динамовской и Гончарной, в Замоскворечье и Китай-городе», — пояснил Емельянов.

По его словам, в 2021 году в мегаполисе специалисты отреставрировали 650 находок. В государственную часть музейного фонда столица передала 8,2 тыс. находок.

«Большая часть времени работы с артефактами проходит в археологических мастерских. Процесс делится на 2 этапа — камеральную обработку, когда удаляется грунт, и саму реставрацию, которая может занять от недели до нескольких лет», — сказал Емельянов.

Археологи раскопали артефакты, которые относятся к предновогоднему быту горожан. Среди находок красноглиняный парадный кувшин XVI века, белоглиняная сковорода XVIII века со следами нагара, чернолощеная фляга, которая была парадной столовой посудой.

Также были найдены несколько печных изразцов, детские игрушки, предметы интерьера и многое другое.

За 11 лет раскопок города археологи сделали свыше 75 тыс. находок.