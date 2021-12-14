РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. На площадке в деревне Новопареево Щелкова, где спилили главную новогоднюю елку России, проходят концертная и игровая программы для детей и взрослых, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Пришла вместе с внучкой. Очень веселый и красочный праздник. Посмотрели, как елочку спилили, поучаствовали в детских конкурсах вместе с внучкой», - сказала жительница поселка Фряново Тамара Новикова.

Кроме того, для участников праздника подготовлено горячее питание, чай и места для обогрева.