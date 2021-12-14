РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Активные жители подмосковного Красногорска по 30 декабря могут подать заявки на вступление в Общественный совет при парках округа, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем активных и неравнодушных жителей городского округа Красногорск стать участниками Общественного совета при МАУК «Парки Красногорска»!» – говорится в сообщении.

Срок подачи заявлений – до 30 декабря 2021 года включительно.

Заявление в свободной форме нужно направить на электронную почту: parki.krasnogorska@yandex.ru.

С подробным порядком и условиями формирования состава Общественного совета можно ознакомиться на официальном сайте учреждения в разделе «Общественный совет».

Заявления будут обработаны до середины января. О результатах сообщат дополнительно.