РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. В Балашихе предстанут перед судом трое мужчин, обвиняемых в похищении местного жителя с целью завладения его денежными средствами в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователем следственного отдела по Балашихе завершено расследование уголовного дела в отношении 3-х граждан соседнего государства. Они обвиняются в похищении 21-летнего местного жителя группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 127, п.п. «а», «в» «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Следствием установлено, что ночью 24 января 2021 года трое мужчин прибыли в Балашиху к месту нахождения потерпевшего. Схватив мужчину, они против его воли посадили его в автомобиль и отвезли в нежилое помещение, расположенное в деревне Жуковка Одинцовского городского округа. Там с применением насилия требовали передать им деньги в размере 1 млн рублей.

Обвиняемые удерживали мужчину в течение 2 дней в различных местах на территории Москвы и Московской области до момента его освобождения сотрудниками правоохранительных органов.

На стадии предварительного расследования следователем проделана объемная работа. Проведено более 20 допросов, а также очные ставки между обвиняемыми, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, осуществлена проверка показаний на месте с участием потерпевшего, проведены осмотры мест, где злоумышленники удерживали потерпевшего.

Собранные по уголовному делу доказательства, в том числе и результаты экспертиз, легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где в ближайшее время будет рассматриваться по существу.