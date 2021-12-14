РИАМО - 14 дек. Владислав Струженков, активировавший самодельное взрывное устройство на крыльце православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря, начинил свою бомбу поражающими элементами, сообщает ТАСС.

«В ходе обыска из квартиры отца Струженкова в Серпухове были изъяты металлоискатель и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, в том числе металлические шарики для пневматического оружия. Аналогичные элементы были использованы во взрывном устройстве», - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он отметил, что, исходя из имеющейся информации, Струженков смог изготовить бомбу из подручных материалов.

По словам собеседника агентства, из квартир матери и отца Струженкова были также изъяты ноутбуки, системные блоки и телефон.

Сам взрыватель по-прежнему находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Православная гимназия, на крыльце которой произошел взрыв, остается закрытой, а монастырь вновь открыли для посетителей.

Утром в понедельник 18-летний молодой человек активировал самодельное взрывное устройство на крыльце православной гимназии, находящейся на территории Серпуховского женского монастыря.

В результате взрыва пострадали 10 детей, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Сейчас нескольких из них уже выписали из больниц.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>