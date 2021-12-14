РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. В текущем году в парках подмосковной Балашихи побывало более 5 млн человек, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Балашиха - один из самых зеленых городов Московской области, и поэтому получила название «Изумрудный город». Парковые пространства и скверы пользуются популярностью не только у местных жителей, но и гостей округа. Парки Балашихи в 2021 году посетили более 5 млн человек», - говорится в сообщении.

В нынешнем году в округе продолжилась большая работа по созданию новых зон отдыха. Начались работы по оборудованию зон отдыха у водоемов, идет подготовка к реализации масштабной программы губернатора Московской области «Парки в лесу», полностью завершилось благоустройство Пестовского парка.

На этот раз изменения коснулись лесной части парка. Около 4 месяцев ушло на то, чтобы превратить ее в благоустроенное общественное пространство. Здесь появились скейт-парк и первый в Балашихе памп-трек, 1,5-километровая лыжероллерная трасса, площадка для выгула собак площадью 300 кв. м, пункт проката спортинвентаря. Привели в порядок и центральную аллею: уложили тротуарную плитку, установили освещение и малые архитектурные формы, высадили новые деревья.