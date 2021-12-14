За последние годы в Москве открылись десятки новых станций метро, в том числе в рамках Большой кольцевой линии. Знают ли горожане, как доехать до станции «Прокшино», как сократить путь с помощью БКЛ и есть ли метро в Рассказовке, узнал обозреватель РИАМО.

Условия эксперимента

Не успели горожане привыкнуть, что в Москве открыли станции метро «Стахановская», «Прокшино» и «Мневники», на схеме появилось еще 10 новых станций БКЛ, с которых можно пересесть на шесть действующих линий метро и две станции МЦД. И если жители районов, в которых появилось метро, знают об открытии новых станций, то горожане, которых можно встретить в центре Москвы, все еще считают, что красная ветка заканчивается «Юго-Западной», а БКЛ и вовсе путают с МЦК.

Спрашивать дорогу у жителей столицы в подземке мы решили на станциях метро «Парк культуры», «Университет» и «Полежаевская». В рамках эксперимента обозреватель РИАМО опросила более 30 человек, по 10 горожан в каждой точке.

«Теперь буду тратить в два раза меньше времени»: пассажиры метро о новых станциях БКЛ>>

«Парк культуры» — «Прокшино»

Начать эксперимент мы решили на переходе с кольцевой станции на радиальную на «Парке культуры», откуда по прямой за полчаса можно добраться до метро «Тропарево», «Прокшино», «Филатов луг».

Утром в час пик здесь много людей, поскольку все спешат на работу.

«Не подскажете, как доехать до станции метро «Прокшино»?», — спрашиваю я у первой встречной девушки.

«Это где-то за «Юго-Западной», переходите на красную ветку, там разберетесь», — кратко отвечает она.

Следующим опрошенным был мужчина средних лет, который не смог помочь.

«Что-то не припомню, где «Филатов луг», идите в сторону кольцевой линии», — посоветовал он.

Пожилые женщины сказали, что едут в поликлинику на «Фрунзенской», и посоветовали попросить помощи на стойке информации. Подростки на вопрос «Как доехать до «Тропарево?» отвечали быстро, как только вбивали название станции в приложение на смартфоне. Лишь один из опрошенных сказал, что живет рядом с «Саларьево», а «Тропарево» — это сразу после «Юго-Западной».

Мы решили привлечь к эксперименту москвичей постарше.

«Не подскажете, «Прокшино» — это в сторону «Юго-Западной»?», — спрашиваю я у женщины пенсионного возраста.

«Все раньше было в стороне метро «Юго-Западная», до которой добирались автобусом, а сейчас кто-то живет на «Мичуринском проспекте», кто-то возле нового кольца», — отвечает женщина. Как доехать до «Прокшино», она не знала. «В моей карте все заканчивается на «Юго-Западной», но знаю, что теперь метро есть и за МКАДом», — добавила собеседница.

Планы по строительству метро до 2027 года>>

«Парк культуры» — «Рассказовка»

Расспросить москвичей о работе БКЛ мы решили на платформе радиальной станции метро «Парк культуры», от которой за полчаса теперь можно доехать до Рассказовки. Но тут нам почти никто не помог. Люди в основном отвечали: «А там разве есть метро?», «Рассказовка» на желтой ветке, вам на кольцевую», «Это где свалка?». Только один молодой человек рассказал, что на «Проспекте Вернадского» нужно пересесть на БКЛ, доехать до «Мичуринского проспекта», перейти на желтую ветку и доехать до станции «Рассказовка».

В результате на «Парке культуры» только молодежь помогла разобраться в маршруте. Как попасть в Рассказовку по БКЛ, москвичи пока плохо представляют.

Оплата по лицу в метро и магазинах: как внедряют биометрию в Москве и чего стоит опасаться>>

«Университет» — «Мякинино»

Дальше мы решили доехать до метро «Университет», чтобы там спросить у горожан, как быстрее добраться до ТРК «Vegas Крокус Сити» возле метро «Мякинино». Путь через БКЛ должен занять не больше 45 минут.

«Подскажите, пожалуйста, можно ли отсюда доехать до метро «Мякинино»?», — спрашиваю я у пожилого мужчины.

«Раньше нельзя было, сейчас появилось новое кольцо, попробуйте доехать до «Проспекта Вернадского», — помог собеседник.

Второй опрошенный, по виду студент, сказал, что слышал о такой возможности по телевизору, но так и не смог объяснить, куда нам нужно пересесть, — на МЦК (на станцию «Лужники») или на БКЛ (на станцию «Проспект Вернадского»).

Еще несколько девушек посмотрели маршрут через приложение и сами удивились такой возможности. «Это теперь на концерты в «Крокус» можно так быстро доехать?», — недоумевали студентки.

Одна из опрошенных, женщина 50-ти лет, рассказала, что живет в Очаково-Матвеевском районе, в 10 минутах от новой станции БКЛ «Аминьевская», и теперь за 15 минут добирается до работы на станцию «Университет».

В итоге на станции метро «Университет» доехать до «Крокуса» по БКЛ мне помогли семь человек из 10 опрошенных, правда некоторые сами о такой возможности узнали впервые.

«Это непередаваемые ощущения»: женщина‑машинист — о работе в московском метро>>

«Полежаевская» — «Кунцевская»

Самый интересный опрос горожан состоялся на станции метро «Полежаевская», откуда теперь за 25 минут по БКЛ можно доехать до «Кунцевской». Мы проводили опрос прямо на платформе, где поезда ехали в центр.

«Вы не подскажете, как доехать до «Кунцевской»?», — спросила я у пары средних лет.

«Сами туда едем, до кольца и до «Киевской», — объяснили москвичи.

«А вы в курсе, что открылась БКЛ: теперь можно сократить путь и по прямой доехать до «Кунцевской»?», — спросила я собеседников.

Они очень удивились, и мы вместе пошли на «Хорошевскую», где я показала, как можно добраться до места назначения по новому маршруту.

Следующим участником эксперимента стала молодая женщина, которая рассказала, что недавно начала работать в районе метро «Полежаевская».

«Я в метро дуб дубом, не знаю, где МЦК, что такое БКЛ, поэтому вам вряд ли помогу», — сказала женщина. После недолгих расспросов оказалось, что она живет в районе метро «Крылатское» и ей тоже удобнее всего пользоваться БКЛ.

Мужчина средних лет отправил меня на МЦК, сказав, что так я смогу сократить свой путь, но, судя по всему, он перепутал МЦК и БКЛ, так как сказал мне идти на «Хорошевскую».

Женщина бальзаковского возраста, которая ехала до кольцевой линии, сразу сказала, что мне нужно на «Хорошевскую», и даже предостерегла, чтобы я ехала в сторону «Народного ополчения», а не «Шелепихи».

Другие участники эксперимента — две женщины и пожилой мужчина — сказали, что ветку от станции метро «Хорошевская» продлили и теперь можно быстрее доехать не только до «Кунцевской», но и до Раменок.

Одна из опрошенных сказала, что видела про БКЛ что-то на инфоэкранах в метро, но сама еще так и не воспользовалась новой линией.

В итоге на станции «Полежаевская» лишь четверо горожан из 10 знали, как доехать до «Кунцевской» по БКЛ, для трех опрошенных новый маршрут стал открытием, и они впервые решили им воспользоваться. Остальные про БКЛ слышали, но ни разу по новой линии не ездили.

До Троицка без пересадок: какой будет новая линия московского метро>>

Итоги

Эксперимент показал, что горожане, которых мы встретили в центре Москвы, еще не свыклись с тем, что метро ушло далеко за МКАД, а кольцевых линий теперь две. Для некоторых из опрошенных Сокольническая линия метро заканчивается «Юго-Западной», а до Рассказовки доехать с помощью «подземки» нельзя.

Москвичи, проживающие рядом с БКЛ, теперь могут быстрее передвигаться по городу, но и они не всегда знают, что от станции «Университет» за полчаса можно доехать до «Крокуса».

На станции метро «Полежаевская», с которой можно перейти на БКЛ, некоторые пассажиры удивились, узнав, что путь до дома или работы теперь можно преодолеть быстрее. Кроме того, иногда здесь путали МЦК и БКЛ.

По итогам эксперимента можно сказать, что москвичи только осваивают новые станции метро, — не только БКЛ, которые открылись в начале декабря, но и станции подземки за МКАДом, которые появились несколько лет назад.

Открытие участка Большого кольца Московского метрополитена>>