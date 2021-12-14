РИАМО - 14 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание детям, пострадавшим при взрыве в гимназии Серпуховского женского монастыря.

«Знаю, что семь ребятишек госпитализированы в Подольск и в Люберцы. Прошу уделить максимальное внимание состоянию их здоровья», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

13 декабря 18-летний молодой человек активировал самодельное взрывное устройство на крыльце православной гимназии. По предварительным данным, он является бывшим учеником церковно-приходской школы. В результате ЧП несколько человек пострадали, а сам нападавший находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело.

Взрыв в Серпуховском монастыре: месть за буллинг или попытка суицида>>