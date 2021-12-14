РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Рабочие завершили ремонт освещения на хоккейной площадке в ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска, сообщил депутат округа и директор учреждения Александр Дудкин.

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Народный Контроль» Дудкин совместно с обслуживающей организацией проверил готовность хоккейной площадки на территории ФСК «Заречье» к зимнему сезону.

«Проведена предварительная заливка льда, в следующие морозы будет проведена работа по выравниванию льда. Также проделана работа по ремонту освещения», - написал Дудкин в своем Instagram-аккаунте.