РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Свыше 1,2 тыс. рабочих и 100 единиц техники убирают улицы и дороги подмосковного Красногорска от снега во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По поручению руководителя муниципалитета Дмитрия Волкова мобилизованы все коммунальные и дорожные службы округа.

На уборку территорий от снега вышли 109 единиц спецтехники и более 1250 дворников и рабочих. Проводится противогололедная обработка дорог, тротуаров, крутых подъемов и спусков. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы.

По вопросам уборки снега жители могут обращаться в Единую дежурную службу при главе по телефонам: 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32 и 112.