РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Образовательный центр, объединяющий школу на 1,5 тыс. мест и детсад на 200 мест, планируют построить в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска к 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск появится большой образовательный комплекс. По итогам открытого конкурса на проектирование и строительство контракт заключен с ООО «Триумф». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно техзаданию, в составе образовательного комплекса будет школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 200 мест. На прилегающей территории планируется оборудовать детские площадки и стадион с беговыми дорожками и зонами для командных игр.

«Новый образовательный комплекс будет построен в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 г», - пояснил Локтев.

Отмечается, что единые закупки на строительство и проектирование также называются закупками «под ключ». По их результатам подрядчики могут оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступать к строительству социально значимых объектов, что позволяет сократить общий срок строительства более чем на 3 месяца.