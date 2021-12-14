РИАМО - 14 дек. Пять туристических проектов Московской области получили награды Всероссийской премии «Туристический сувенир 2021». Гран-при в номинации «Сувенир музея» получил сувенирный платок «Головоломка» от Музея истории русского платка и шали из Павловского Посада, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

Первые места конкурса также завоевали: открытка-раскраска от «Коломенского трамвая желаний» в номинации «Сувенир туристического маршрута», открытки «Живые картины» и набор для творчества «Модные шляпки» от Егорьевского историко-художественного музея.

Кроме того, «Счастливый билет» от «Коломенского трамвая желаний» стал третьим в номинации «Гастрономический сувенир (еда)».

Финал конкурса «Туристический сувенир» состоялся 10-12 декабря в Саранске. В финале было представлено свыше 400 изделий из 45 регионов России от более чем 260 участников. Всего в 2021 году на участие в конкурсе было заявлено почти 2,1 тыс. изделий из 66 регионов России.

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