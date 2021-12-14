РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. В деревне Новопареево в городском округе Щелково во вторник спилили главную новогоднюю елку России. Ее установят на Соборной площади Московского Кремля, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Поздравляю всех жителей округа с тем, что именно наша елочка будет украшать (Соборную - ред.) площадь. Отбор среди претендентов на это был серьезный, но именно наша ель стала победительницей», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Теперь новогоднюю ель подготовят к транспортировке, а 16 декабря она отправится в Кремль.

Возраст главной новогодней ели России составляет 90 лет. Высота дерева – около 28 м, диаметр ствола – 56 см, размах нижних ветвей составляет порядка 10 м.

В этом году дерево на роль главной новогодней елки страны искали в течение нескольких месяцев. Ель тщательно выбирали среди нескольких десятков претендентов. В ходе отбора учитываются форма, состояние лап, объем хвои, внешний вид.

Кроме того, важно, чтобы спецтехника могла легко доехать до елки.

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