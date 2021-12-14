РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. В библиотеке Дома культуры «Белая Дача» в Котельниках к 100-летию со дня рождения советского артиста Юрия Никулина организовали литературный вечер, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участникам вечера показали цирковые репризы с Никулиным и автобиографический фильм. Также жителям представили сюжеты кинолент, в которых снимался советский артист.

Организаторы рассказали о цирке им. Никулина на Цветном бульваре, в котором работали его сын и внук.

Юных музыкантов из Котельников наградили на окружном фестивале по музыкальной литературе>>