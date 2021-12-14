РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. Недостроенную школу в микрорайоне Южный Домодедова продолжат строить после 20 декабря, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне прошла встреча главы Домодедова Михаила Ежокина с активом жителей.

«В конце ноября прошли конкурсные процедуры на дострой школы. Буквально на днях наши сотрудники встречались с ответственными, обсудили сроки. Ожидается, что подрядчик выйдет на площадку после 20 декабря. Работы по дострою немало: предстоит частичный демонтаж здания. Завершение строительства школы в плане на 2023 год», - сказал Ежокин.

В настоящее время хорошими темпами идет достройка детского сада и строительство поликлиники в микрорайоне Южный.