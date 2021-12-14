РИАМО - 14 дек. В начале третьей декады декабря в столице прогнозируется очередное арктическое вторжение, в ночь на 21 декабря столбики термометров могут опуститься до минус 20 – минус 15 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

А 22 декабря в Москве ожидается более морозная погода.

Оттепель на этой неделе немного уменьшит высоту городских сугробов, также сам снег будет уплотняться. Но перед арктическим вторжением в мегаполисе пройдут снегопады. При этом высота сугробов на ВДНХ вряд ли достигнет 30 см.

30-сантиметровые сугробы в первом зимнем месяце в Москве с начала века наблюдались всего 4 раза. В последний раз такое было 10 лет назад.

Обильный снегопад прошел в Московском регионе в минувшие сутки. Он стал самым сильным для 13 декабря за 32 года.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>