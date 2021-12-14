РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Подольске после снегопада дворы очищают 566 дворников и 106 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с ухудшением погодных условий в муниципалитете в 5:30 к уборке дворовых территорий приступили 566 дворников, 55 тракторов, 51 единица малой механизации.

К 7:30 убрали 392 входные группы многоквартирных домов, что составляет 22% от общего количества. В данный момент работы продолжаются.

Для содержания дворовых территорий запас противогололедных материалов в виде песка, соли, реагентов, песко-соляной смеси составляет 620,4 тыс. кг.

По вопросам содержания придомовой территории можно обратиться в администрацию городского округа Подольск по телефону: 8(496)764-06-44.

Жителей ЖК «Весенний» в Подольске просят убрать автомобили с тротуаров для уборки снега>>