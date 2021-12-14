РИАМО - 14 дек. Отпевание советского и российского режиссера Сергея Соловьева пройдет 16 декабря в церкви Иоанна Богослова в столице, начало в 11:00, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Режиссера планируют похоронить на Троекуровском кладбище.

Соловьев скончался в Москве. Ему было 77 лет. О причинах его смерти не сообщалось.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Долгое время он трудился на студии «Мосфильм».

В числе наиболее известных кинокартин, снятых режиссером, такие фильмы, как «Асса», «Наследница по прямой», «Спасатель», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и другие.

Соловьев был лауреатом Госпремии СССР. А также входил в жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах.