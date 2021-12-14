РИАМО - 14 дек. На станции «Варшавская» столичного метро идут работы по реконструкции, чтобы в будущем включить ее в состав Большой кольцевой линии. Чтобы обеспечить комфортное пребывание на станции для маломобильных граждан, при реконструкции станцию адаптируют для инвалидов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На станции «Варшавская» бывшей Каховской линии продолжаются работы по интеграции ее в состав БКЛ. Реконструкция подразумевает и создание комфортных условий для пассажиров. В западном вестибюле станции готовится установка лифта для перемещения маломобильных групп граждан», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что реконструкция «Варшавской» выполнена на 65%. По окончанию работ ее вместе со станцией «Каширская» включат в состав Большой кольцевой линии. Накануне в составе БКЛ уже начала работать станция «Каховская».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (компания выступает генподрядчиком и генпроектировщиком строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что уже на четверть обновлены инженерные системы на станции. Сейчас в рамках архитектурно-отделочных работ строители занимаются облицовкой западного вестибюля, платформенного участка и путевых стен.

«При реконструкции станции, впервые открытой в 1969 году, мы применяем современные материалы. Колонны на станции отделываются темным мрамором, путевые стены – панелями из мрамора белого цвета. Вдоль путей уже размещены декоративные панно на историческую тему», – добавил Кравцов.

Открытие 10 станций БКЛ – это самый масштабный единовременный пуск в истории столичного метро. Движение было открыто по станциям «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Строительство БКЛ является главным проектом московского метростроения. Длина линии превысит 70 км, на ней будут расположены 31 станция, 22 из них уже принимают пассажиров.