РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Поисковики Подольска смогут с 1 по 31 января подать заявки на соискание премии имени почетного жителя округа Дмитрия Панкова, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодная премия имени Панкова за активную исследовательскую и поисковую работу проводится комитетом по делам молодежи администрации округа. Подать заявки можно будет с 1 по 31 января на почту: premiya-podolsk@mail.ru.

Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-66-81, а также в положении о конкурсе.

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