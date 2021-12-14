РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Визажисты провели мастер-класс для участниц «Активного долголетия» в Котельниках и рассказали о правилах ухода за кожей рук зимой, сообщает пресс-служба администрации города.

Также жительницам показали технику праздничного макияжа.

Следующее занятие состоится 23 декабря, начало в 14:00. Мастер-классы проводят в библиотеке дома культуры «Белая Дача» по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №3.

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