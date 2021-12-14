РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Благотворительная акция «Добрая елка» по сбору новогодних подарков для детей-сирот началась в подмосковной Балашихе, жителей округа просят поддержать акцию, сообщается на странице администрации муниципалитета.

Благотворительная акция «Добрая елка» проводится в Балашихе с 2016 года и традиционно проходит в торговом центре «Светофор». По условиям акции можно принести любые подарки, кроме продуктов питания. Особенно ценятся развивающие игры и игрушки. Все подарки волонтеры доставят в социальные учреждения города.

В этом году в Балашихе в дни новогодних и рождественских праздников пройдет около 1 тыс. мероприятий. Ярмарки, выставки, концерты, фестивали и спортивные соревнования станут частью реализации губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

Главная задача проекта — организация праздничного досуга жителей и гостей Подмосковья. Всего в регионе пройдет свыше 500 мероприятий, в том числе около 60 новогодних ярмарок.