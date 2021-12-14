РИАМО - 14 дек. Рабочие завершают вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства станции «Внуково» нового участка Калининско-Солнцевской ветки столичного метрополитена, они закончены на 80%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В связи с расположением станции «Внуково» непосредственно рядом с терминалом аэропорта, инженерные коммуникации являются основной сложностью, с которой приходится сталкиваться строителям. На данный момент работа по выносу коммуникаций близится к завершению – вынесено примерно 80% коммуникаций», - отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что трудностей строителям на площадке добавляют также условия ограниченного пространства. Данная стройплощадка со всех сторон окружена дорогами и подъездами к терминалу столичной воздушной гавани.

«На данный момент на площадке на 15% выполнены монолитные работы, устройство ограждающих конструкций выполняется по технологии «стена в грунте». Котлован поделен на 4 условных сектора, это позволяет строителям продолжать работы на тех участках, где коммуникации уже вынесены», - уточнил вице-мэр.

Длина нового участка «желтой» линии городской подземки будет около 5 км. На нем расположатся 2 станции – «Пыхтино» и «Внуково».

Станция «Внуково» будет наземной, она находится на территории паркингов аэропорта. Данную станцию полностью интегрируют в инфраструктуру воздушной гавани. Подрядчиком по строительству участка Калининско-Солнцевской ветки между станциями «Рассказовка» и «Внуково» является ООО «ИБТ».