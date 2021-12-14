РИАМО - 14 дек. В Москве вылечились от коронавирусной инфекции еще 3436 человек, с начала пандемии выздоровели после коронавируса 1 819 020 человек, сообщает оперштаб столицы.

В больницы города за сутки доставили 822 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 549 заболевших.

1976 случаев заражения выявили в мегаполисе за минувшие сутки, скончались 89 Covid-пациентов. С начала пандемии выявили 1 989 248 случаев коронавируса, умер 35 471 инфицированный.

Ранее главврач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко отметила, что в Москве чаще всего циркулируют уханьский штамм коронавируса, а также «дельта».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>