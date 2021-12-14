РИАМО - 14 дек. Завершены работы по возведению подземного перехода от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро «Аминьевская» к одноименной платформе будущего МЦД-4 на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В составе новой станции Большого кольца метро «Аминьевская» введен подземный переход к остановочному пункту Киевского направления железной дороги, который обеспечит пересадку для пассажиров по принципу «сухие ноги», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что благодаря вводу станции и платформы МЦД жители новой Москвы и Подмосковья могут сразу, не доезжая до центра, пересесть с электрички на метро, а в дальнейшем платформа будет использоваться для движения поездов по маршруту МЦД-4.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком по строительству новых станций подземки) Юрия Кравцова, для большего комфорта пассажиров вокруг новой станции «Аминьевская» выполняется комплексное благоустройство.

«Всего работы ведутся на 40 тыс. кв. м территории – в общей сложности здесь будет высажено 330 деревьев и почти 5 тыс. кустарников, а также уложено порядка 14 тыс. «квадратов» газонов», - рассказал Кравцов.

Станция «Аминьевская» разместилась вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением железной дороги в районе Очаково-Матвеевское. Она имеет выходы к жилым домам на ул. Большой Очаковской и Очаковском шоссе, а также к новой платформе Киевского направления МЖД. На базе станции создается транспортно-пересадочный узел.

Проект Большой кольцевой линии метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 км. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.