РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Коммунальное предприятие «Котельники» из-за резкого понижения температуры воздуха перешло на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее проверили все центральные тепловые пункты Котельников, провели мониторинг магистральных сетей и тепловых камер на предмет целостности и исправной работы запорной арматуры. В ходе работ выявили, что все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

На предприятии организовали дежурство технических служб. К ним можно обратиться по номеру телефона: 8(968)799-79-91.

Также жителям напомнили о соблюдении правил безопасности при использовании электрообогревателей.