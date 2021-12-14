РИАМО - 14 дек. За прошедшие сутки в столице скончались 89 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии в городе умер 35 471 человек с Covid-19, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки выявили 1976 случаев Covid-19, с начала пандемии выявили 1 989 248 случаев заражения.

Врачи напоминают горожанам, что лучшим способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Прививки делают бесплатно. Вакцинироваться российскими препаратами можно в столичных поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что получить QR-коды о вакцинации и наличии антител к Covid-19 в стране смогут те, кто сделал прививку отечественными и иностранными вакцинами, а еще «неофициально» переболевшие люди, у которых есть антитела к инфекции.

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