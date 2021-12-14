РИАМО - 14 дек. В городском округе Клин пожарные продолжают бороться с возгоранием в нежилом здании. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возникшем пожаре появилась в 07:13 во вторник. Возгорание произошло по адресу: город Высоковск, улица Первомайская, дом 2.

Пожарные смогли локализовать пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. На его тушение направлены 55 человек и 11 единиц техники.

Ранее СМИ сообщали, что пожар возник на предприятии по обработке дерева.

Всего за прошедшие сутки в Московской области случилось 30 возгораний. На их ликвидацию были направлены 563 человека и 75 единиц техники.