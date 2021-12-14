РИАМО - 14 дек. В Московской области за сутки выявили 1945 случаев Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 616 455 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Единственным надежным способом защититься от заражения остается вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что QR-коды о вакцинации и наличии антител смогут получить люди, которые привились отечественной или иностранной вакциной, а также те, кто во время болезни не обращался к врачу, но у которых есть антитела.

Сейчас QR-коды могут получить только те переболевшие, которые обращались ко врачу.