РИАМО - 14 дек. В Москве за минувшие сутки выявили 1976 случаев коронавируса, с начала пандемии в мегаполисе было выявлено 1 989 248 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

Ранее вирусолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин сообщил, что новый штамм инфекции «омикрон», зафиксированный впервые в Африке, может заменить собой все остальные мутации Covid-19.

Кроме того, врач-иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что защитные маски менее эффективны против штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта».

Россиянам рекомендуют прививаться от коронавируса, чтобы сберечь свое здоровье и оградить от инфекции близких.

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