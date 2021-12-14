РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Депутат Подольска Александр Дудкин призвал сотрудников ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск повторно привиться от Covid-19.

На днях Дудкин провел встречу с коллективом ФСК «Заречье», на которой рассказал о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Коллектив привит почти на 100%, но у некоторых прошло почти 6 месяцев после прививки. Так как количество антител сильно снижается спустя 6 месяцев, врачи рекомендуют пройти процедуру ревакцинации - это прививка первым компонентом вакцины «Спутник – V», - написал Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».