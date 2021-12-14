РИАМО - 14 дек. В России 1145 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, умерли за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в РФ умерли 291 749 человек с положительным результатом теста на Covid-19, сообщает оперштаб.

Так, в Москве умерли 89 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге - 62, в Подмосковье - 52, в Воронежской области - 38, в Красноярском крае - 36.

За сутки в стране было выявлено 28 343 случая заражения, выздоровели 34 084 человека. С начала пандемии зафиксировано 10 074 797 случаев Covid-19, врачи вылечили 8 804 000 пациентов.

В общественных местах и транспорта по-прежнему нужно соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию.

Прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции позволит защититься от тяжелого протекания болезни и опасных для здоровья последствий Covid-19. Привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах по всей стране.

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