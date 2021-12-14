РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В городском округе Люберцы этой зимой проложат шесть лыжных трасс в парке и на стадионе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Этой зимой для любителей лыжного спорта мы проложим 6 трасс. Они будут функционировать на стадионах «Торпедо» (Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 202), «Урожай» (Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №15А, «Электрон» (Красково, улица Вокзальная, дом № 24 и «Балятино» (Октябрьский, улица Текстильщиков, дом № 2А. А также на Кореневском карьере (Красково, улица Железнодорожная, дом №1) и в парке «Наташинские пруды» (Люберцы, улица Митрофанова, дом №21Б)», - сказал Ружицкий.

Также, на стадионе «Торпедо» и в Наташинском парке откроют пункты проката лыж.