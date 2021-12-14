РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В загородном развлекательном комплексе «Айвенго» Подольска открылся парк детских и семейных аттракционов «Чудо-остров», сообщает администрация округа.

Крытый парк занимает территорию площадью 1,5 тыс. кв. м. В нем установили аттракционы «Веселый паровозик», «Полет», «Ракушки», «Лошадки», «Виртуальная реальность», «Лабиринт», «Батутный комплекс» и ряд других. Всего 12 аттракционов, которые закупали в Рязани, Воронеже, Саратове. В парке работают около 20 человек, руководство планирует расширять штат.

В первый день работы посетители парка могли бесплатно воспользоваться аттракционами. Гостям выдавали карты с перечисленными на них средствами на катание.

Парк аттракционов в «Айвенго» работает с понедельника по пятницу с 15:00 до 21:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 21:00.

Загородный клуб «Айвенго» расположен по адресу: городской округ Подольск, 41-й км Симферопольского шоссе, 18-й км МКАД.