РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Жителей подмосковной Балашихи просят соблюдать правила пожарной безопасности в период зимних холодов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балашихи» напоминает, что зимой во много раз возрастает вероятность возникновения пожара. В связи с резким понижением температур возрастает нагрузка на электросети, а также возможен перегрев печного отопления в частных жилых домах. По данным статистики, основная доля произошедших пожаров на территории округа, в том числе повлекших гибель людей, приходится на жилой сектор в зимний период.

Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования; нарушение правил устройства и эксплуатации печей; растопка печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон); неосторожность при курении (особенно в состоянии алкогольного опьянения, в постели); неосторожное обращение с огнем детей.

Чтобы предотвратить пожар, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных электроприборов, печного отопления, правил эксплуатации бытового газового оборудования.

Нельзя использовать неисправные электроприборы; оставлять без присмотра включенные электрические и газовые приборы. Необходимо следить за исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие повреждения изоляции, должны заменяться).

Кроме того, нельзя устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели; сушить белье над электронагревательными и газовыми приборами; использовать газовые плиты для дополнительного обогрева жилых помещений.

Необходимо следить за исправной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, хранить спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей, не оставлять малолетних детей без присмотра.

Для раннего обнаружения признаков пожара установите в жилых помещениях пожарные извещатели, иметь дома первичные средства пожаротушения.

В домах с печным отоплением в сильные морозы нужно топить печку несколько раз за день понемногу, чем один раз докрасна. Перед дверцей печи необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см.

Запрещено растапливать печи бензином или легковоспламеняющимися жидкостями. Золу, шлак, уголь удалять в специальное место, не ближе 15 метров от строений. Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра и разрешать детям играть возле печи.