РИАМО - 14 дек. В районе Печатники открылся новый пункт приема и переработки цветных и черных металлов, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня экологическая ответственность — это не просто тренд, а принцип, на котором строят бизнес многие предприятия Москвы. Так, одно из столичных производств открыло новый участок для сбора лома цветных и черных металлов. Это позволит увеличить объемы заготовки лома всех категорий в ближайших районах столицы и снизить издержки на транспортировку», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что, перерабатывая большее количество сырья, компания способствует его рациональному вторичному использованию, а значит, снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Площадь пункта приема составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На территории есть все оборудование для приема и погрузки лома, в том числе имеются весы для грузовых автомобилей для точечного взвешивания.

Компания осуществляет транспортировку лома на металлургические заводы. Для этого задействовано более 100 единиц транспортных средств и перевалочной техники. Сейчас предприятие перерабатывает более 650 тысяч тонн лома в год. С открытием нового пункта мощность производства увеличится на 15%.​