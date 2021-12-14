РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Во вторник в ряде многоквартирных домов в Подольске отключат свет на несколько часов из-за плановых работ на трансформаторной подстанции, сообщается на сайте администрации округа.

АО «Мособлэнерго» во вторник проведет плановое отключение электроэнергии с 13:00 до 16:00 по ряду адресов. В том числе на Октябрьском проспекте, 1, 1А, 3 корп. 1, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, улице Кирова, 80А.

В это время проведут техобслуживание ТП-222.