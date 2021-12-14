РИАМО - 14 дек. В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жилье сохраняется на высоком уровне, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Управлением Росреестра по Москве в ноябре 2021 года зарегистрировано 11 055 договоров ипотечного жилищного кредитования, что почти на 4% больше, чем месяцем ранее. Всего с начала года заключено 114 085 ипотечных договоров на рынке жилья. В годовом выражении данный показатель увеличился на 25%, а по отношению к январю-ноябрю 2019 года он вырос на 44%.

«По данным на 9 декабря доля Москвы составляет 25,7% от общей суммы кредитов, выданных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объем выданных на эту дату кредитов составил 508,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 88,9%. За 11 месяцев 2021 года было заключено 40,5 тыс. договоров льготной ипотеки», - сказал Ефимов.