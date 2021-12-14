РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Россельхознадзор выдал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ собственнику сельскохозяйственного участка в Подольске, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2021 года управление обследовало земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 5,44 га в Подольске. Земельный участок принадлежит АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» на праве собственности.

В результате обследования установлен факт очагового захламления земельного участка. Управление выдало АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению земельного законодательства РФ. Установило срок по приведению территории в соответствие с установленной категорией земель и видом разрешенного использования.