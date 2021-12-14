Новогодние коллекции в магазинах заставляют москвичей совершать необдуманные покупки. Милые носки с елочками, рождественский свитер с оленями, стакан для кофе с новогодней ярмарки – все это может стать как хорошим подарком, так и ненужной покупкой, которая будет пылиться на полках после праздников. Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney» рассказал, как выгодно купить подарки к Новому году.

Посчитать количество подарков

Первое, что нужно сделать, – посчитать количество подарков, которые вы планируете купить. Не забудьте включить в список всех родных и близких, коллег и знакомых. Это нужно, чтобы рассчитать бюджет и не выходить из него.

К примеру, если вы запланировали потратить на подарки 30 тысяч рублей, распределите бюджет следующим образом: от 15 до 20 тысяч рублей – на родных, от пяти до восьми тысяч – на друзей, от двух до пяти – на коллег и знакомых. Главное – не выходить за пределы этой суммы, подчеркивает эксперт.

Это может быть непросто. При посещении торгового центра или онлайн-магазина есть вероятность попасться на маркетинговую уловку и купить лишнее по спецпредложению к Новому году.

«Чтобы подстраховаться от импульсивных трат, можно завести отдельную банковскую карту или электронный кошелек для оплаты подарков. Заранее положите туда ровно столько денег, сколько запланировали израсходовать. Это поможет удержаться от лишних трат во время шопинга», – говорит Андрей Васильев.

Обмениваясь подарками с коллегами или в компании друзей, можно сэкономить с помощью игры в «Тайного Санту». Каждый тратится всего на один на подарок, при этом никто не остается обделенным – все что-то получают.

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Покупать заранее в интернете

Если хотите максимально сэкономить, покупайте подарки заранее, советует эксперт. Чем ближе Новый год, тем легче поддаться всеобщему ажиотажу и взять то, что не планировали. Кроме того, перед 31 декабря сроки доставки могут быть увеличены.

Лучше покупать подарки онлайн, чтобы была возможность сравнить цены и характеристики товаров и получить скидки. Некоторые бренды снижают цены на определенные товары только в своих онлайн-магазинах и соцсетях. Например, на первый заказ через приложение дают скидку 10%.

Важно и то, что при наполнении корзины в интернете вы видите общую сумму заказа, можете добавлять или убирать товары, чтобы вписаться в запланированный бюджет.

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Искать подарки на кешбэк-сервисах

Новогодние подарки можно выбирать не только в торговых центрах и интернет-магазинах, но и через кешбэк-сервисы. Такие площадки отбирают товары по категориям и показывают самые выгодные предложения. Если в вашем банке действует система кешбэка, в мобильном приложении наверняка есть список магазинов, за покупки в которых вернется больше всего.

Сравнивать цены на маркетплейсах

Если вы выбираете в подарок одежду, бытовую технику, косметику и товары для дома, есть смысл сравнивать цены в официальном магазине и на маркетплейсах, например, на , «СберМегаМаркете», Wildberries, Ozon.

На таких площадках часто бывают большие скидки, а еще они предлагают персональные бонусы постоянным покупателям. Ассортимент товаров на маркетплейсах обычно больше, чем в интернет-магазинах и даже самых крупных торговых центрах.

Кроме того, популярные маркетплейсы, как правило, имеют разветвленную сеть центров выдачи. Поэтому получить товар будет просто, даже если вы хотите поздравить жителя региона и заказать доставку в его город. Чаще всего покупки с маркетплейсов можно получить в течение нескольких дней. Это удобнее того же AliExpress, откуда посылка может идти два-три месяца.

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Платить картой с кешбэком

Те, кто привык покупать подарки привычным способом, могут сэкономить на самой покупке, то есть заплатить за подарки картой с кэшбэком. Сегодня банки и сервисы предлагают клиентам самые разные программы лояльности – одни возвращают часть потраченных денег баллами, другие – рублями, кто-то начисляет двойной кэшбэк.

Например, в «ЮMoney» каждый месяц можно выбрать категорию товаров, за платежи в которой начисляется мгновенный кэшбэк баллами в размере 5%. За платежи в интернете вне категорий месяца сервис возвращает 1% баллами. Эти баллы можно тратить на оплату следующих покупок.