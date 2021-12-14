РИАМО - 14 дек. Пожар тушат на предприятии по переработке дерева в Высоковске в Клину, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел по адресу: Первомайская улица, дом 2. На его тушение направили 47 человек и 15 единиц техники.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Всего за минувшие сутки в Подмосковье возникло 30 техногенных пожаров. К их тушению привлекли 563 человека и 75 единиц техники.