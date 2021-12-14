РИАМО - 14 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким умершего режиссера Сергея Соловьева, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В своей телеграмме градоначальник отметил вклад режиссера и педагога в российское искусство.

«Творческое наследие мастера составляют десятки фильмов — от экранизации классики до культовых картин, поднимавших острые темы современности. В своих шедеврах Сергей Соловьев зажег множество ярких звезд, открыл новые грани таланта признанных актеров», – добавил Собянин.

Мэр уточнил, что светлая память о художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников.

Соловьев умер в столице на 78 году жизни. Он известен зрителям по фильмам «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и т.д.

Сергей Соловьев — лауреат Государственной премии СССР и народный артист РФ. Он преподавал во ВГИК и руководил театром-студией САС в Москве.