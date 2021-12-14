РИАМО - 14 дек. Врачи выписали из больницы первого пациента, пострадавшего при стрельбе в московском МФЦ «Рязанский», сообщает Nation News.

Состояние 35-летнего пациента после инцидента доктора оценивали как средней степени тяжести. Во время стрельбы мужчина получил огнестрельное ранение правого предплечья.

7 декабря в МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов устроил стрельбу. Он пришел в здание, где его попросили надеть маску. На это мужчина ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам и посетителям центра госуслуг.

В результате стрельбы погибли 2 сотрудника МФЦ, а еще пострадали 4 человека, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

45-летнего Глазова Пресненский суд Москвы арестовал до 7 февраля.

Видео допроса стрелка из московского МФЦ>>