РИАМО - 14 дек. Главным культурным событием губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» станет выставка «Азбука шедевра» в Истре. Уже 18 декабря можно будет познакомиться с полотнами легендарных русских художников в рамках экспозиции, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона во «ВКонтакте».

В «Новом Иерусалиме» на выставке будет собрано свыше 120 картин из 30 региональных музеев России.

На экспозиции будут представлены работы Александра Дейнеки, Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Ильи Репина, Казимира Малевича и других художников, которые прославили русскую живопись на весь мир. Среди наиболее ярких экспонатов «Русская Венера» и «Купчиха» Бориса Кустодиева, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Косарь» Казимира Малевича, «Старая мельница» Василия Поленова», «Закат» Архипа Куинджи, «Импровизация №209» Василия Кандинского и т. д.

Многие работы перед выставкой специально прошли научную реставрацию.

Картины объединят буквы русского алфавита. Каждая из них дает начало слову, вокруг которого выстраивается повествование.

На экспозиции будут представлены произведения из Нижегородского государственного художественного музея, Екатеринбургского, Тульского и Калининградского областных музеев изобразительных искусств, Приморской государственной картинной галереи и т. д.

Выставка будет работать до 19 июня. Кроме того, будут выпущены каталог и сувениры.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>