РИАМО - 14 дек. Для активной популяризации раздельного сбора вторничного сырья среди школьников МинЖКХ Подмосковья установило свыше 140 экопунктов в учреждениях образования региона. Новый автомат по приему тары начал работать в гимназии им. Е.М. Примакова, сообщает пресс-служба министерства.

«На сегодняшний день 142 экопункта установлено только в школах. Естественно, эта программа касается и общественных пространств, и мы будем ее расширять и продолжать», - уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Экопункт – это автомат, который принимает пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Он позволяет не только собрать вторсырье и направить его на переработку, но еще и получить баллы от сданной тары. Полученные баллы можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания.

Пилотные аппараты в рамках проекта впервые появились в марте 2021 года в здании правительства региона, а затем их установили в общественных местах, супермаркетах, торговых центрах с большим потоком людей, а еще в школах.

Школы не только образовательные учреждения, но и воспитательные. Именно в школах необходимо и важно прививать детям правильное отношение к окружающей среде и умение заботиться о ней, в том числе путем осуществления раздельного сбора вторичного сырья. Стоит отметить, что подрастающее поколение активно приняло участие в раздельном сборе отходов.

Так, в одинцовской гимназии им. Е.М. Примакова появился новый экопункт по приему тары.

«Очень важно прививать ребенку полезные привычки с самого детства. Школьники с интересом подходят к сдаче тары в экопункт. Радует, что ученики делятся впечатлениями друг с другом, совершенно по-взрослому подходят к вопросам экологии и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье. Мы будем и дальше продолжать экологическое образование в регионе», - сказал Велиховский.

В текущем году в регионе реализуется пилотный этап программы, в ходе него планируется установить 900 экопунктов. Один такой аппарат принимает в среднем до 200 пластиковых бутылок или 200 алюминиевых банок в сутки. 900 аппаратов ежегодно смогут принять на переработку до 56 млн бутылок и банок.

С января по конец ноября этого года на территории Подмосковья с помощью экопунктов собрали 3 465 647 единиц тары (107 605 кг). Из них 2 528 059 ПЭТ-бутылок (93 538 кг) и 937 588 алюминиевых банок (14 064 кг).

Данная программа будет реализована на территории Московской области с 2021 по 2024 годы. Всего планируется установить 5 тыс. экопунктов.